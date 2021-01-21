ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخفى الحشيش في ملابس نجله الحدث.. حبس تاجر مخدرات في مصر القديمة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "حشيش بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطا الى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والمتهم اعداد تقرير مفصل عنهما، 

وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي تاجر مخدرات بحوزته حشيش بمصر القديمة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بشارع الروضةـ دائرة القسم واستغلال نجله ومقيم بذات العنوان في إخفاء المواد المخدرة بين طيات ملابسة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من  مباحث القسم من ضبطه وبصحبته نجله ، وعثر بحوزة الأول علي مبلغ مالي 235 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض " نصل معدني " ، وعثر بين طيات ملابس الثاني علي قطعة من الحشيش المخدر وزنت 2 جرام وعدد 14 قرص مخدر .

بمواجهة الأول بالتحريات وما أسفر عنه الضبط  اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد  الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، واقر باستغلال نجله الحدث في إخفاء المواد المخدرة لتسهيل ترويجها علي عملائه والحيلولة دون ضبطه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس 4 أشخاص لحيازتهم حشيش وسلاح قبل ترويجهما بالمرج

حبس تاجر مخدرات قبل ترويجه 2 كيلو بانجو على عملائه بالمرج

تجديد حبس تاجر مخدرات قبل ترويجه 2 كيلو بانجو على عملائه في المرج

حبس تاجر مخدرات لحيازته سلاح وحشيش في مصر الجديدة

حبس عاطل وزوجة نجله لتحويلهما شقة لمصنع استروكس

القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش بمصر القديمة

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة

أول خطأ لإدارة بايدن بعد ساعات من تنصيبه ضد دولة عربية

أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. شاهد

تبدل من الحنية إلى القسوة.. إيناس مكي تكشف تفاصيل زواجها وانفصالها في 6 أشهر.. فيديو

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها

إلغاء حظر السفر على الدول الإسلامية.. بايدن يوقع سلسلة أوامر رئاسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مروعة.. هوس التجميل يشوه شفاه فتاة عشرينية.. شاهد كيف تحول شكلها؟

إقامة من نوع خاص وبتكلفة خرافية.. فندق يفتح أبوابه فقط للأمهات الجدد وأطفالهن

عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها والضحية مسنة مصابة بالخرف