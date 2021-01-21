أخفى الحشيش في ملابس نجله الحدث.. حبس تاجر مخدرات في مصر القديمة

قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "حشيش بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.





وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطا الى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والمتهم اعداد تقرير مفصل عنهما،





وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي تاجر مخدرات بحوزته حشيش بمصر القديمة.





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بشارع الروضةـ دائرة القسم واستغلال نجله ومقيم بذات العنوان في إخفاء المواد المخدرة بين طيات ملابسة.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وبصحبته نجله ، وعثر بحوزة الأول علي مبلغ مالي 235 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض " نصل معدني " ، وعثر بين طيات ملابس الثاني علي قطعة من الحشيش المخدر وزنت 2 جرام وعدد 14 قرص مخدر .



