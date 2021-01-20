تعود بدايتها لعصر محمد علي باشا.. حكاية إنشاء كلية الهندسة بمصر

تمتلك مصر العديد من الكليات والجامعات التى خرّجت العباقرة و رجال الاعمال والمبدعين.. ومن ضمن هذه الكليات كلية الهندسة التى بدأ تاريخها عام 1816.





ترجع بداية التعليم الهندسي في مصر إلى سنة 1816 وقتها أنشأ محمد على باشا مدرسة المهندسخانة في القلعة ثم افتتحت بعد ذلك بصفة نظامية سنة 1834 في بولاق.





في سنة 1858 أنشئت مدرسة لهندسة الري بالقناطر الخيرية وأخرى للعمارة بالقلعة وأغلقت سنة 1861.





وفي سنة 1866 افتتحت مدرسة شاملة للري والعمارة وبقصر الزعفران بالعباسية ثم نقلت إلى درب الجماميز في سنة 1867.





وفي سنة 1916 قسمت مدرسة المهندسخانة الى خمسة أقسام وهى "الري ، العمارة ، البلديات ، الميكانيكا، الكهرباء".





