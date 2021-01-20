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فن

كل سنة وعيد ميلادك في الجنة احلى.. أحمد خالد صالح يتذكر والده بكلمات مؤثرة.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:23 م
صدى البلد
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يارا عمرو

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بعيد ميلاد والده الفنان الراحل خالد صالح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشر أحمد خالد صالح صورا تجمعه بوالده، وعلق علي الصور قائلًا: "كل سنة و حضرتك مُنعم يا والدي، كل سنة و عيد ميلادك في الجنة ان شاء الله احلي، انا اكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني ابنك".

 

وأكمل: "كل سنة و سيرتك منورالي طريقي و حب الناس ليك تاج علي راسي ربنا يجعل محبتنا جميعًا في ميزان حسناتك. مفيش حاجة كاملة من غيرك، يا رب تبقي شايفنا و مبسوط و فخور بينا و يجمعنا بيك و بكل الحبايب علي خير يا أبويا، الفاتحة لأبويا و لأمواتنا اجمعين".

 

وتفاعل معه العديد من المتابعين له داعين للفنان خالد صالح بالرحمة والمغفرة، ومن ابرز التعليقات كانت من زوجة أحمد خالد صالح، الفنانة هنادي مهني كاتبة له: "أنا متأكدة من أنه فخور جدًا بما حققته وما ستصبح عليه، فأنت أفضل ابن يمكن لأي أبوين أن يتمنياه ، ربنا يرحمه يارب ويجعله من أهل الجنة ويصبر قلبك حبيبي".

 

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

 

العمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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