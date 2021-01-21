قبر الجندي المجهول.. تعرف على أول عمل قام به بايدن وهو رئيس

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس في وضع إكليل من الزهور في قبر الجندي المجهول، في أول عمل يشارك فيه بعد توليه الرئاسة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مشاركته في هذا التقليد جاءت مشابهة لكل الرؤساء السابقين والسيدات الأوائل من كلا الطرفين، باستثناء مشاركة دونالد ترامب.





ووقف وراء بايدن وهاريس في مقبرة أرلينجتون الوطنية، الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما والرئيس السابق جورج دبليو بوش والسيدة الأولى لورا بوش والرئيس السابق بيل كلينتون والسيدة الأولى هيلاري كلينتون.





بدأ الحفل المهيب بالنشيد الوطني واختتم بالعزف، وبخلاف ترامب يعد بوش هو الرئيس الجمهوري السابق الوحيد على قيد الحياة، ولم يحضر الرئيس السابق جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عامًا التنصيب بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكان قد انتقد أفراد عائلة بوش ترامب طوال فترة إدارته، وبينما كان أوباما ينتقد بوش بشدة عندما ترشح للرئاسة عام 2008، طورت الأسرتان علاقات ودية، خاصة بين الرئيس السابق بوش وميشيل أوباما، وفي وقت سابق في خطابه الافتتاحي، أصدر بايدن دعوة للوحدة ووعد بالحكم لـجميع الأمريكيين.





وفي خطاب مدته 22 دقيقة بعد أن أدى اليمين، من قبل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وأوضح بايدن مقرنة بين رئاسته والسنوات الأربع السابقة ، قائلًا: "سأقدم كل ما أستطع لخدمتكم، لا أفكر في القوة ولكن في الاحتمالات ، وليس الإنجازات الشخصية ولكن الصالح العام".