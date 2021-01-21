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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بعين شمس

الخميس 21/يناير/2021 - 05:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطا الى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والمتهم اعداد تقرير مفصل عنهما، 

وأحبط رجال مباحث القاهرة ترويج مواد مخدرة بعين شمس، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها،

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، قيام عاطل ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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