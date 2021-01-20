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برلمان

نائب الشيوخ: إنشاء مدينة لصناعة الذهب تجعل مصر من كبار المنتجين عالميا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:12 م
صدى البلد
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القسم السياسي
أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر.

وقال "الدابي"، في تصريح له، اليوم، إن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، سوف يعمل على فتح باب كبير لتطوير صناعته منها نحو التصدير، وليس الإنتاج المحلي فقط، مما سيرفع من قيمة عملة الجنيه المصرى أمام الدولار ، وسيشجع صناعات الذهب.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر لديها مناجم ذهب واعدة، تبشر بأن تكون تجعلها من كبار منتجي الذهب،  ذلك يأتى فى ظل توافر مناجم كثيرة لدينا فى مصر ، الأمر الذى يتطلب ضرورة إنشاء مدينة كاملة لكى تدعم هذا المنتج وتقوم بتوزيعه.


وأضاف أن وجود مدينة لصناعة الذهب بها مصانع ومدارس لتعليم هذه الحرفة؛ يساهم في جعل مصر سوقا رائدة لهذه الصناعة، ويفتح مجالات للعمل أمام الشباب، ويجعل هناك حالة رواج لصناعة الذهب خلال الفترة القادمة، موضحا أن هناك اكتشافات مناجم ذهب وثورة معدنية ضخمة، قائلا: إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر يساعد على نجاح تلك المدينة الخاصة بالذهب. 


وأشار الدابي إلى أن مدينة الذهب الجديدة ستوفر مساحات كبيرة والأساسات اللازمة لورش تصنيع الذهب، ما يمكنها من توفير جميع مستلزمات الإنتاج الحديثة واستخدامها فى عملية التصنيع بدلا من المعدات القديمة صغيرة الحجم، نظرا لصغر حجم الورش المتواجدة حاليا فى سوق الصاغة، مؤكدًا أن مدينة الذهب سوف تعمل على  توفير فرص عمل للشباب، خاصة وأن مجالات صناعة الذهب تحتاج لأيد عاملة كثيفة.
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