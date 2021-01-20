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توك شو

نائب رئيس اتحاد الناشرين سابقاً: نسبة تزوير الكتب وصلت لـ 10 أضعاف آخر 5 سنوات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:57 م
أحمد بدير، نائب رئيس
أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق
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قسم التوك شو
أكد أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق، أن ظاهرة تزوير الكتب استشرت في العالم العربي خلال آخر 5 سنوات ووصلت إلى 10 أضعاف، موضحا أن المزورين يقومون بالاستثمار في الكتب الأكثر مبيعا ويقتنصون الكتب الأكثر مبيعا ويعيد طباعتها.

وأضاف أحمد بدير، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مزوري الكتب معروفين وأماكن مطابعهم معروفة وهم يقتنصون الأكثر مبيعا ويعيدون طباعتها، متابعا: "على المجتمع أن يأخذ قضية تزوير الكتب بجدية".

وأشار أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق، إلى أن هناك أماكن وشوارع بعينها معروفة بترويج الكتب المزورة، قائلا: "ضبطنا منذ فترة مخزنا يضم ما يقرب من مليون نسخة كتاب مزور جاهزة للتصدير".
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