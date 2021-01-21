بايدن يدخل البيت الأبيض وكورونا يسبقه لمكتبه.. الرئيس يتوسل للأمريكيين بإعطائه فرصة لإعادة توحيد البلاد المنقسمة

- الرئيس الأمريكي: إرادة الشعب انتصرت وديمقراطيتنا ستظل مثالًا للعالم

- بايدن يعتزم إعادة أمريكا لمنظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ

- فيروس كورونا على رأس جدول أعمال الرئيس









"سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين، وسأكافح بشدة من أجل الجميع سواء من صوتوا لي أو من لم يصوتوا لي".. بهذه الكلمات حاول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لملمة شتات الشعب الأمريكي، الذي فرقته السياسة، بعد هزيمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات، وادعائه بتزوير بايدن للانتخابات.





ودعا بايدن في خطابه الذي استمر 22 دقيقة إلى الوحدة قائلًا إن إرادة الشعب انتصرت وستظل الديمقراطية الأمريكية مثالًا للعالم.





ولم يذكر بايدن ترامب بالاسم خلال خطابه، ولكنه أشار إليه في الخطاب، واستنكر الأكاذيب التي تُقال من أجل السلطة والربح.





وأكد بايدن أنه ينظر إلى النهاية وإلى الإرث الذي سيتركه بعد رحيله خلال فترة تواجده في البيت الأبيض.





وأضاف بايدن: "أدرك أن هناك قلقا لدى الأمريكيين حيال مستقبلهم ويجب إنهاء هذه الحرب غير الأهلية بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري).. ويتعين علينا مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي.. وسنعود إلى ريادة العالم".





وتابع:"سنقود العالم بالقدوة مع حلفاء السلام..سنقوم بإعادة تحالفاتنا وسنكون".





ووصل بايدن إلى البيت الأبيض بعد انتهاء مراسم التنصيب في مبنى الكونجرس، ومقبرة أرلينجتون، وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، وذلك خشية وقوع أي أعمال عنف، من قبل مثيري الشغب الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة وتزوير الانتخابات، والتي روج لها سلفه السابق دونالد ترامب.





من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن عين عددًا من القائمين بأعمال الوزارات الرئيسية والمؤسسات الفيدرالية.





وعين بايدن، مونتي ويلكينسون قائمًا بأعمال وزير العدل، ودان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية.





كما عين أندي بوكول قائمًا بأعمال وزير الخزانة، وديفد نوركويست قائمًا بأعمال وزير الدفاع.





وقرر الرئيس الأمريكي، تعيين ديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية، وديفد بيكوسكي قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي.





وقال البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن عين لورا شياو قائمةً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، كما عين ريتش ميلز قائمًا بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة.





ويعتزم بايدن، إصدار 17 أمرًا رئاسيًا أغلبهم يتعلق بفيروس كورونا، وإعادة واشنطن إلى منظمة الصحة العالمية، وإلغاء الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.





وقال جيف زاينتس، الذي ينسق تحرك الإدارة الجديدة في مواجهة كورونا في تصريح صحافي، إن "كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي سيتحدث باسم الولايات المتحدة أمام اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية اعتبارًا من الخميس".





ومن أجل الحد من انتشار الوباء في الولايات المتحدة، سيوقع الرئيس مرسومًا أيضًا بإلزام ارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية.





وكان بايدن، وجّه التحية لضحايا كورونا، خلال كلمته في حفل التنصيب، داعيًا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح "الأمهات والآباء والأزواج والزوجات والأبناء والبنات والأصدقاء والجيران والزملاء"، الذين راحوا ضحية لكورونا.



