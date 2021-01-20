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توك شو

لقطة رومانسية بين جو بايدن وزوجته أمام البيت الأبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:16 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن و زوجته
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البهي عمرو
قام الرئيس الأمريكى جو بايدن بلقطة رومانسية أمام البيت الأبيض، حيث قام باحتضان زوجته السيدة الأولى لـ أمريكا قبل دخول البيت.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن عائلة الرئيس الأمريكى جو بايدن تسير خلفه أثناء ذهابه لـ البيت الأبيض، بعد تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يقوم به بايدن خارج السياق و البروتوكول الموضوع من قبل الحرس.

ولفت أحمد موسى، إلى أن بايدن يترك عائلته للمرة الرابعة ويذهب لمصافحة الإعلام، و العائلات التى تقف لاستقباله أثناء دخول البيت الأبيض.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الرئيس و زوجته يدخلون البيت الأبيض اولا ثم بعد ذلك أسرته.

ودخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، البيت الأبيض، بعد مغادرة مقبرة أرلنجتون، التي زارها عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وفور اقتراب موكب الرئيس بايدن من البيت الأبيض، خرج هو وأسرته من السيارة الرئاسية، ومشى إلى البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى جيل بايدن.

وقبل وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، حضر بعض أعضاء فريقه بالفعل إلى الجناح الغربي وبدأوا في تفريغ أمتعتهم.

وكان بايدن ونائبته كامالا هاريس زارا قبر الجندي المجهول لوضع أكاليل الزهور.

وانضم إلى بايدن ثلاثة رؤساء سابقين هم، باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، في حفل وضع أكاليل الزهور في قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون الوطنية.

وحضر الحفل السيدات الأوائل السابقات ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.


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