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رياضة

مونديال اليد .. النرويج تتغلب على البرتغال 16-14 في الشوط الأول

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:14 م
النرويج تتغلب على
النرويج تتغلب على البرتغال
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حسام الحارتي
تغلب المنتخب النرويجي على نظيره البرتغالي  16-14 في الشوط الأول  للمواجهة التي انطلقت على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات  المجموعة الثالثة للدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد للرجال ، مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وجاءت أحداث الشوط الأول مليئة بالندية والحماس والأداء التكتيكي الجيد من قبل المنتخبين.

وانتهت أمس مباريات الدور التمهيدي من النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي اسفرت عن تأهل 34 فريقا من ثماني مجموعات تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، على أن يصعد الفريق إلى الدور الرئيسي بالنقاط التي حصل عليها من مواجهاته مع الفرق التي تأهلت معه الى هذا الدور من مجموعته التي تواجد بها في الدور التمهيدي، بينما أصحاب المركز الرابع في كل مجموعة يتم تقسيمهم على مجموعتين للمنافسة على ( كأس الرئيس ) للترضية .

من جانبه أكد "باولو بيريرا فيدالجو" المدير الفني لمنتخب البرتغال أنهم جاءوا من أجل المنافسة وإظهار قوة كرة اليد في البرتغال فلدينا مدربون مميزون ولاعبون رائعون، ونسعى أن نثبت جدارتنا وننافس أمام كل المنتخبات .

وعن غياب الجماهير قال " لن يؤثر على جميع المنتخبات في البطولة فالفرقة التي ستفوز بهذه النسخة من بطولة العالم يجب أن تكون قوية ولاعبوها يمتلكون العوامل النفسية والبدنية، وأن يستمتعوا جيدا لكرة اليد، ونحن هنا للمنافسة وسيكون لنا دور كبير في هذه البطولة".

في المقابل قال "ريستيان بيرج " مدرب منتخب النرويج أنهم يهدفون إلى الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة العالم. 

وتأهل البرتغال للدور الرئيسي  برصيد 4 نقاط (فارق أهداف +9 )  ، أما النرويج برصيد نقطتين (فارق أهداف +2 ).
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