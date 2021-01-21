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حوادث

حبس عصابة سرقة المساكن في القاهرة

الخميس 21/يناير/2021 - 08:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والمتهم اعداد تقرير مفصل عنهما، 

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن بالقاهرة، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم السرقات وضبط التشكيلات العصابية.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتعرض شقة مواطن بالمنطقة لواقعة سرقة سرقة مشغولات ذهبية، وعدد 2 شاشة عرض وبعض المتعلقات بأسلوب "كسر كالون باب الشقة ".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مسجلين جنائيا ألقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

واعترفوا بارتكاب الواقعة ، تم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية"، كما تم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات بمحل سكنهم ، وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (عتلة حديدية – شنيور كهربائى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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