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عماد خليل: خطة وزارة التربية والتعليم كان لها دور بارز خلال أزمة كورونا ..فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:29 م
النائب عماد خليل
النائب عماد خليل
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محمود محسن
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحدث عن خطة عمل منذ 2017، مشيرا إلى أن الخطة فادتنا بشكل كبير فى ظل انتشار جائحة كورونا.

وأضاف "خليل"، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه بفضل تلك الخطة نجونا من إنقاذ أطفالنا فى المدارس؛ بسبب التباعد الاجتماعي الذي تم بالمدارس.

وتابع عضو مجلس النواب أن عدد المشاهدات على المنصات الإلكترونية من أبنائنا بالثانوية العامة زاد وتطور المحتوى التعليمي وتطورت البنية التحتية في المدارس العامة والخاصة.

وأشار إلى أن دور الوزارة بارز وملموس بشكل كبير خاصة في الأزمة التي طالت العالم خلال الفترة الأخيرة. 

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