وزيرتا الثقافة والبيئة تتحدثان أمام مجلس النواب.. الأربعاء

يواصل مجلس النواب انعقاده التاريخي باستدعاء 8 وزراء في جلسات الأسبوع المقبل من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم.





ويعقد البرلمان جلسته يوم الأربعاء للاستماع لبيان وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدائم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا، للاستماع لبيان وزيري قطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة.





وشهد المجلس اليوم، إلقاء بيان وزير التربية والتعليم، ووزيرة التعاون الدولي، وتمت إحالة البيانين للجان المختصة.



