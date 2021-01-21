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تعليم

علوم حلوان تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة التي تحمل اسم الكلية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:01 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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إسلام خالد

حذرت كلية علوم بجامعة حلوان طلابها فى المشاركة فى اى رحلات يتم الإعلان عنها من خلال صفحات الفيس بوك وتحمل اسم الكلية وان هذه الصفحات ليست تحت مسؤولية الكلية، وان كل طالب يتحمل المسئولية الكاملة فى حالة اشتراكه فى هذه الرحلة . 


وقال مسؤول شئون الطلاب بالكلية ل صدى البلد أن الكلية غير مسئولة عن تنظيم اى رحلة طلابية فى هذه الفترة، وأن على الطلاب تحري الدقة قبل الاشتراك في اى من الرحلات الطلابية والرجوع إلى إدراة الكلية التأكيد على أنها تحت رعاية ومن تنظيم الكلية  .

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان أن الكلية مستمرة فى إتاحة الأنشطة الطلابية من خلال عمل مسابقات أون لاين، موضحا أن المسابقات تشهد تفاعل كبير بين الطلاب.

وأضاف ان هذه المسابقات متاحة على صفحات رعاية الشباب الخاصة بالكلية ومن خلال الجروبات الخاصة بالطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا .
وأشار الدكتور عماد، أن الكلية إلتزامت بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها واستمرارها أون لأين وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

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