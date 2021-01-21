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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 21/يناير/2021 - 03:00 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 - 1 - 2021
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم  وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 21-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وتجد أن الأمور العملية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء

برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر وأفكار إيجابية.
عاطفيا: اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو إصلاح علاقة أو الدخول في تجربة عاطفية جديدة

برج الجوزاء
عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء ولا تعلن أخبارك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم إعلان خططك، وعليك أن تكون حذرا ومتواضعا

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمالك ولقضاء أوقات رائعة مع أشخاص مخلصين.
عاطفيا: إذا كنت خاليا قد تلتقي بصديق يبحث عنك وقد تنمو معه علاقة عاطفية

برج الأسد
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر تسامحا ومرونة واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.
مهنيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بالتركيز على أهدافك وحماية حقوقك.. لا تنفعل إذا واجهت جمودا وتعنتا

برج العذراء
عاطفيا: تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج

برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وحل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب اليقظة والمرونة.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. يساعدك الوضع الفلكي اليوم على الاقتراب ممن تحب وعموما قد تكتشف عدة أمور خافية

برج العقرب
مهنيا وعائليا: القمر بمواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها.
عاطفيا: تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع الأحباب أو شركاء الحياة.. احرص على ذلك

برج القوس
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بكل الطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.
عاطفيا وعائليا: اليوم تستطيع أن تؤثر فيمن تحب، وتشعر بالرضا أيضا لتحقيق أهداف عائلية أو منزلية

برج الجدي
مهنيا وصحيا: تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب

برج الدلو
مهنيا وعائليا: القمر وأورانوس معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء وحكمة مع المشاكل المهنية والعائلية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك


برج الحوت
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزلك الثالث يدعمك وتجد اليوم أن الحب والمحيط العائلي هما الملاذ الأمثل بالنسبة لك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد


















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