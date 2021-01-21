حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 21-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





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برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وتجد أن الأمور العملية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء





برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر وأفكار إيجابية.

عاطفيا: اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو إصلاح علاقة أو الدخول في تجربة عاطفية جديدة





برج الجوزاء

عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء ولا تعلن أخبارك الشخصية.

مهنيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم إعلان خططك، وعليك أن تكون حذرا ومتواضعا





برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمالك ولقضاء أوقات رائعة مع أشخاص مخلصين.

عاطفيا: إذا كنت خاليا قد تلتقي بصديق يبحث عنك وقد تنمو معه علاقة عاطفية





برج الأسد

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر تسامحا ومرونة واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

مهنيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بالتركيز على أهدافك وحماية حقوقك.. لا تنفعل إذا واجهت جمودا وتعنتا





برج العذراء

عاطفيا: تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج





برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وحل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب اليقظة والمرونة.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. يساعدك الوضع الفلكي اليوم على الاقتراب ممن تحب وعموما قد تكتشف عدة أمور خافية





برج العقرب

مهنيا وعائليا: القمر بمواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

عاطفيا: تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع الأحباب أو شركاء الحياة.. احرص على ذلك





برج القوس

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بكل الطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

عاطفيا وعائليا: اليوم تستطيع أن تؤثر فيمن تحب، وتشعر بالرضا أيضا لتحقيق أهداف عائلية أو منزلية





برج الجدي مهنيا وصحيا: تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة. عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب





برج الدلو

مهنيا وعائليا: القمر وأورانوس معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء وحكمة مع المشاكل المهنية والعائلية.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك









برج الحوت عاطفيا وعائليا: القمر بمنزلك الثالث يدعمك وتجد اليوم أن الحب والمحيط العائلي هما الملاذ الأمثل بالنسبة لك. مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد







































































