تكليف «الجندي» سكرتيراً عاماً للغربية.. ونقل يونس سكرتيراً عاماً لأسيوط

أفادت مصادر تنفيذية بديوان محافظة الغربية اليوم عن صدور قرار من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بنقل اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية إلي محافظة أسيوط كما شمل القرار نقل اللواء حسين الجندي سكرتير عام محافظة أسيوط إلى ديوان محافظة الغربية.





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من ناحية أخرى تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود رؤساء المدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة عقب منحهم الضبطية بقرار وزير العدل، حيث تم تحرير عدد (103) محضر لأشخاص وعدد (5) محاضر لمنشآت يوم 19 يناير 2021 وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (103) منهم بإجمالي مبلغ 5150 جنيهًا وتم تحويل عدد (5) محاضر لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة.





كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (14) سوق، عدد (4) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (7) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس .





يُذْكَر أنه قد تم تحرير عدد (1112) محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح مع عدد(١٠٨٩) بإجمالي مبلغ ٥٤٤٥٠ جنيها وتم تحويل عدد (23) محضرًا لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة ، كما تم فض عدد (٨٥) سوقًا، عدد (٤٣) فرح ومأتم، كما تم غلق وتشميع عدد (١٨٣) مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال ٤ أيام.





وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.





بينما تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية وضبط المخالفين، قامت إدارة تموين السنطة بشن حملة تموينية على قري مركز ومدينة السنطة بمعاونة الطب البيطري ، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٢ كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكذلك عدد (١٨) كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير المحاضر أرقام ١٤٥٦ ، ١٤٥٧ و ١٤٥٨ جنح السنطة.





كما تم ضبط مصنع لتعبئة الخل يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد (٧٥) كرتونة خل وتم أخذ عينة منها للتحليل والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر رقم ١٢١٣ جنح السنطة.



