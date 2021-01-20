رئيس اتحاد الناشرين العرب: 34% من الناشرين خرجوا من السوق بسبب التزوير

أكد محمد راشد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن ظاهرة تزوير الكتب موجودة في كل دول العالم ولكن العالم المتقدم لديه قوانين متقدمة واحترام الملكية الفكرية والخاصة، لافتًا إلى أن الظاهرة موجودة في العالم العربي ولكن كانت على استحياء ومعدومة في مصر ولكن بعد ظهور ما يسمى بالربيع العربي زادت الظاهرة وتضاعفت بشكل كبير.





وأوضح محمد راشد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مزوري الكتب عصابات منظمة مثل عصابات تجار المخدرات، قائلا: "المزورون عددهم محدود وهم معروفون ولكن طريقة القبض عليهم متلبسين صعبة ويلجأون إلى مطابع بير السلم".





وكشف محمد راشد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن أن 34% من الناشرين خرجوا من سوق النشر بشكل كامل بسبب التزوير، مضيفا: "في مصر هناك 1200 ناشر منهم 400 ناشر فاعلين، وعندنا أزمات في صناعة النشر وتتفاوت حدتها من بلد لأخرى والمشكلة في عدم إنفاذ القانون".





وأشار محمد راشد، إلى أن صناعة الكتب تعانى من التزوير الورقي وأيضا النشر الالكتروني، مفيدًا بأنهم رصدوا أكثر من 120 موقعًا يطبع الكتب بدون حقوق.