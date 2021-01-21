كان لها مردود إيجابي.. أحمد مقلد: التربية والتعليم اتخذت إجراءات قوية خلال أزمة كورونا.. فيديو

أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم اتخذت عدد من التدابير الإحترازية التي كان لها مردود ايجابي بشكل كبير على العملية التعليمية وكان لها الفضل خلال أزمة كورونا.





وأضاف مقلد خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه ا تخاذ تلك التدابير بشكل يليق بالدولة المصرية مشيرا إلى أن الطالب أستطاع أن يصل إلى منصات التعليم التي اطلقتها الوزارة عن بعد.



