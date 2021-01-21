كان لها مردود إيجابي.. أحمد مقلد: التربية والتعليم اتخذت إجراءات قوية خلال أزمة كورونا.. فيديو

أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم اتخذت عدد من التدابير الإحترازية التي كان لها مردود ايجابي بشكل كبير على العملية التعليمية وكان لها الفضل خلال أزمة كورونا.
وأضاف مقلد خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه اتخاذ تلك التدابير بشكل يليق بالدولة المصرية مشيرا إلى أن الطالب أستطاع أن يصل إلى منصات التعليم التي اطلقتها الوزارة عن بعد.
وألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني، بيانًا أمام مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، عرض خلاله حجم الإنجازات والموقف التنفيذي لخطة الوزارة، إضافة إلى الخطط المستقبلية.
وتحدث "شوقي" عن نظام الثانوية العامة
الجديد، مؤكدًا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادل.
وأعلن وزير التربية والتعليم، حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة، العام المقبل، موضحا أن ذلك جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.