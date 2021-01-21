شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 21 يناير، فإن ذلك يعني أنك سريع البديهة وتلقائي.
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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مواليد يوم 21 يناير لديهم روح طموح وأفكار خلاقة، وتبحث عن أصل الأشياء، لكنك مشتت وغير حذر وتميل أيضا للشك كثيرا.
قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 21 يناير، قائلة " في عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك، قد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة."