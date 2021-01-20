خلوا بالكم.. طبيب يحذر من خطورة استخدام السماعات اللاسلكية

كشف الدكتور ادم محمد أدم استشاري الانف والاذن والحنجرة، تأثير سماعات الأذن اللاسلكية للهواتف على البشر ، قائلا:" لها مخاطر عديدة على صحة الإنسان ".





وقال أدم محمد أدم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي" ، :" نرصد حالات كثيرة تصاب بضعف السمع نتيجة ارتداء السماعات اللاسلكية لفترات طويلة".





وأضاف أدم محمد أدم:" الموجات المغناطيسية التي تخرج من هذه السماعات اللاسلكية تزيد من ذبذبات طبلة الأذن ويصاب الفرد بزيادة طنين الأذن".





وتابع أدم محمد أدم:" السماعات اللاسلكية خطيرة على صحة المواطن و ارتداء السماعات اللاسلكية لفترات طويلة لها تأثير سلبي على صحة الإنسان والدماغ".





ونصح الطبيب المواطنين ، قائلا:" نرجو من الجميع عدم اساءة استخدام التكنولوجيا والتقليل من فترات وضع السماعات اللاسلكية في الأذن".





وتابع:" رصدنا حالات مصابة بضعف السمع وزيادة معدل ذبذبات طبلة الأذن، واهتزاز كريستالات الأذن الداخلية تتسبب في عدم اتزان الفرد ".







