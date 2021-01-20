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تكنولوجيا

خلوا بالكم.. طبيب يحذر من خطورة استخدام السماعات اللاسلكية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:39 م
السماعات اللاسلكية
السماعات اللاسلكية
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هاني حسين
كشف الدكتور ادم محمد أدم استشاري الانف والاذن والحنجرة، تأثير سماعات الأذن اللاسلكية للهواتف على البشر ، قائلا:" لها مخاطر  عديدة على صحة الإنسان".

وقال أدم محمد أدم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي" ، :" نرصد حالات كثيرة تصاب بضعف السمع نتيجة ارتداء السماعات اللاسلكية لفترات طويلة".

وأضاف أدم محمد أدم:"   الموجات المغناطيسية التي تخرج من هذه السماعات اللاسلكية  تزيد من ذبذبات طبلة الأذن ويصاب الفرد بزيادة طنين  الأذن".

وتابع أدم محمد أدم:"  السماعات اللاسلكية خطيرة على صحة المواطن وارتداء السماعات اللاسلكية لفترات طويلة لها تأثير سلبي على صحة الإنسان  والدماغ".

ونصح الطبيب المواطنين، قائلا:"  نرجو من الجميع عدم اساءة استخدام التكنولوجيا والتقليل من  فترات وضع السماعات اللاسلكية في الأذن".

وتابع:" رصدنا حالات مصابة بضعف السمع وزيادة معدل ذبذبات طبلة الأذن، واهتزاز كريستالات الأذن الداخلية تتسبب في عدم اتزان الفرد ".


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