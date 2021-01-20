8 وزراء تحت القبة الأسبوع المقبل.. البرلمان يواصل جلساته التاريخية للاستماع للحكومة.. الوزراء يعرضون الإنجازات والخطط المستقبلية على نواب الشعب.. واللجان تعد تقارير لعرضها على الجلسة العامة

الأحد المقبل.. البرلمان يستضيف وزيري الري والزراعة في سابقة برلمانية

وزيرا القوى العاملة والهجرة أمام النواب لعرض موقفهما من برنامج الحكومة.. الاثنين

مجلس النواب يواصل جلساته التاريخية بالاستماع لبيان وزيرا الخارجية والطيران.. الثلاثاء

وزيرتي الثقافة والبيئة يتحدثان أمام مجلس النواب في سابقة برلمانية.. الأربعاء

‏يواصل مجلس النواب انعقاده التاريخي باستدعاء 8 وزراء في جلسات الأسبوع المقبل من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم.





ويلقي د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة يوم الأحد المقبل كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تلقي وزيرة الدولة للهجره وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة





ويعقد مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان‏وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة





ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء للاستماع لبيان وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدائم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



