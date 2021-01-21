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بعد الفوز على روسيا في مونديال اليد.. شريف حنفي: مبقاش في حد كبير علينا.. وهنكسب اللي جاي بقوة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:20 ص
منتخب اليد
منتخب اليد
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عادل نصار
علق شريف حنفي رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد، على فوز منتخب مصر على منتخب روسيا، قائلا :"حققنا إنجازا على منتخب قوي، وما حدث فوق مستوى الإبهار".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الموضوع اكبر من إنجازات المنتخب وحاجة تشرف والمنظومة كلها حاجة تفرح. 

وتابع: "كدا ركبنا المجموعة ومن المتوقع ان نحقق فوزا اكبر في المباريات المقبلة" ، متوقعا ان يصل منتخب كرة اليد لمستوى افضل في البطولة وكل مباراة نعلي أكثر". 

وأشار حنفي، إلى أن منتخب مصر لكرة اليد تحدي الظروف الصعبة خلال فترة الاعداد للبطولة، مستدركا أن :"منتخبنا يضم لاعبين محترفين وبعد الفوز على روسيا مبقاش في حد كبير علينا والطموح موجود وهنكسب اللي جاي بقوة". 

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على روسيا في افتتاح منافسات الدور الرئيسي.
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