ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرية العزازي في الشرقية يطالبون بإنشاء نقطة شرطة لحمايتهم من الخارجين عن القانون

الخميس 21/يناير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
معاناة كبيرة يعيشها أهالى قرية العزازى التابعه لمركز فاقوس محافظة الشرقية، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات ومن أهمها عدم وجود نقطة شرطة، ما يترتب عليه أعمالا مخالفة للقانون وهو ما يؤثر بالسلب علي أهالي المنطقة.

قال الأهالي فى رسالتهم من خلال خدمة "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": "القرية تضم 66 عزبة ونطالب المسؤولين في المنطقة وكذلك في المحافظة، بأخذ مطالبهم وتحقيقها والنظر فيها وأخذها بعين الاعتبار".
  
وشدد الأهالي في القرية على حاجتهم الماسة لوجود نقطة شرطة لمتابعة قضايا المواطنين في القرية، وتحميهم من خطر الخارجين عن القانون لتوفير الأمن والأمان وفض منازعات ومشاكل القرية بأسرع ما يمكن.

وناشد الأهالى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ لرفع المعاناة عن أهالى القرية والنظر فى حالهم وتوفير نقطة شرطة لحمايتهم من الخارجين عن القانون وتوفير الأمن والأمان لأهالى القرية. 

أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالى جزيرة النص بفاقوس يشكون من الظلام الدامس بشوارع القرية

سكان قرية طهرة حميد في الزقازيق يطالبون ببدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي

أهالي قفط في قنا يطالبون بإنشاء مطب صناعى لحماية أرواح أبنائهم

أعمدة الإنارة المتهالكة تهدد حياة سكان العزازى في الشرقية

أهالى قرية بردين يشكون من تحويل المستشفى العام لوحدة صحية وعدم توفير طبيب

قرية العزازي في فاقوس تعاني من تدني الخدمات.. والأهالي: نطالب بدمجنا ضمن خطة تطوير 1000 قرية

ترشيحاتنا

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

مارسيلو يعلق على فضيحة ريال مدريد أمام فريق مغمور

بعد تنصيب بايدن.. رسالة عاجلة من السعودية إلى إيران

بالاحمر.. نيرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها

أفشة يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي فى شباك المقاولون العرب

للمصابين بالأرق.. أفضل طرق للحصول على نوم متصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور