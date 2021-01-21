بعد أول مشروع قانون بتقديم معاش لهم.. نواب: الدولة قدمت دعما كبيرا للعمالة غير المنتظمة.. ومطالبات بوضع استراتيجية واضحة للتعامل معهم

أمين مسعود: الدولة تولي اهتماما كبيرا للعمالة غير المنتظمة.. والفترة الماضية شهدت تحسن وضعهم

عبلة الألفي: الرئيس السيسي أنصف أصحاب العمالة غير المنتظمة.. ونحتاج

علي نور: الدولة دعمت أصحاب العمالة غير المنتظمة.. ونسعى للارتقاء بمستواهم المعيشي





تقدم أيمن محسب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد يقضي بعمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا علي الأقل.





وفى حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش (تحيا مصر) على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيرادات، ويصرف وفقًا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.





وفقا لنص المشروع ،ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته ، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بمشروع القانون، مؤكدين أن الدولة قدمت دعما كبيرا لفئة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الماضية.





وفي هذا السياق، أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان بشأن عمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل، مشيرا إلى أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا لفئة العمالة غير المنتظمة والفترة الماضية شهدت تحسن وضعهم بدرجة كبيرة.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة هم الفئة الأكثر ضررا من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خاصة وأن عملهم غير ثابت، لافتا إلى أن المنحة التي قدمتها الدولة لهم أثبتت عزم الدولة على الوقوف بجانب تلك الفئة وحل المشكلات الخاصة بهم.





وأكد عضو مجلس النواب، أن المجلس سيعمل على النظر في مشكلات هذه الفئة والعمل على حلها بشكل سريع، علاوة على العمل على تقديم الدعم الكامل لهم، منوها على أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة حزمة من القضايا التي تهم المواطنين.





وبدورها، قالت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، إن العمالة غير المنتظمة تمثل قطاعا كبيرا من الاقتصاد القومي علاوة على استحقاقهم للدعم من جانب الدولة، مشيدة بمشروع القانون المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن عمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل.





وأوضحت "الألفي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن العمالة الغير منتظمة تشكل نحو 40% من إجمالي القوى العاملة في مصر، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت من أجل إعداد استراتيجية متكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمية.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة للتركيز علي دعم الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك صرف منحة مساندة العمالة غير المنتظمة، يؤكد التزام الدولة لتقليل الموجات التضخمية والآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا المستجد علي الفئات المشمولة بالدعم، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أنصف الفئات الأكثر احتياجا منذ توليه حكم مصر.





ومن جانبه، ثمن النائب علي نور، عضو مجلس النواب، جهود الدولة واهتمامها بالعمالة الغير منتظمة خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن عمل معاش للعمالة غير المنتظمة إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا علي الأقل.





وأكد "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية تمر الدولة بأزمة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب على العديد من القطاعات وأدت إلى توقف عملها، مشيرًا إلى أن العمالة الغير منتظمة تعرضت لحالة متدهورة بسبب توقف أعمالهم اليومية التي كانت بمثابة مصدر الرزق الوحيد لهم.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تعاملت مع هؤلاء العاملين ككونهم جزء لا يتجزأ من العمالة العامة للدولة، موضحًا أن الدولة قدت منحة شهرية لهم قد تساعدهم على تعمل أعباء المعايشة في تلك الفترة الراهنة.



