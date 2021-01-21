بعد قرار تطوير المزارع السمكية.. نواب: الدولة حريصة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.. والفترة القادمة تشهد انتعاشا في القطاع

عبد الفتاح محمد: تجديد المزارع السمكية يؤكد حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي

إبراهيم خليفة: الدولة حريصة لإنجاز قدر كبير من تطوير البحيرات السمكية .. والفترة القادمة نشهد انتعاشه في القطاع

هالة أبو السعد: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الحيوي .. وإحلال المزارع السمكية يؤكد ذلك





وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات.





وتمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقًا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.





وتمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، والموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقًا للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات التي اتخذه مجلس الوزراء بشأن تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية يؤكد حرص الدولة على الحفاظ على الثروة السمكية، مشيرين إلى أن أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.





وفي هذا السياق، ثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الإجراءات التي اتخذه مجلس الوزراء بشأن تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية يؤكد حرص الدولة على الحفاظ على الثروة السمكية، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من البحيرات والمزارع التي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة نشهد طفرة في العديد من المجالات التي تسعى الدولة لتطويرها والحفاظ عليها كمجال الطاقة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية والسعى دواما على تطويرها.





وبدوره ،أشاد النائب ابراهيم خليفة، عضو مجلس النواب، بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، قائلًا" الدولة تسعى للحفاظ على ثرواتها القومية والفترة القادمة نشهد انتعاشه في الثروة السمكية".





وأفاد "خليفة"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تسعى لانجاز قدر كبير من التطوير في البحيرات السمكية بمختلف أماكنها، مشيرًا إلى أننا نمتلك 9 بحيرات على رأسهم بحيرة ناصر التي تعد من أكبر البحيرات السمكية.





وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استطاعت بجهودها المبذولة القرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، منوهًا إلى أن إنتاج الأسماك وصل إلي 2 مليون طن سنويا.





وتابع:" الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 واقتراب هذا الموعد يزيد من حرص الدولة على تطوير كافة المجالات والقطاعات المختلفة".





من جانبها، علّقت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، على بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات من تجديد وايجار للمزارع السمكية ، قائلة " مصر تعد من أولى الدول في انتاج الأسماك".





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى إفريقيا في إنتاج أسماك المزارع مما يؤكد ما تقوم بيها الدولة من إنجازات في هذا المجال، لافتًا إلى أن الدولة تتجه فقط لاستيراد الأسماك التي لا يمكن إنتاجها بسبب الظروف الجوية".



