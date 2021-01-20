مسعف وسائق يسلمان 392 الف جنيه لأسرة مصاب بغيبوبة فى حادث بطنطا

أعلن المسعف بكير فودة والسائق محمد عبدالمجيد عن تسليمهما 392 الف جنيه عثرا عليها بحوزة مصاب دخل في غيبوبه اثر حادث بطنطا له.













تلقت غرفة عمليات إسعاف الغربية بلاغاََ بوجود مصاب فى حادث سيارة عند مدخل قرية سبرباى مركز طنطا وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف كود 646 بصحبة المسعف بكير بلتاجى فودة والسائق محمد عبدالمجيد أحمد إلى موقع الحادث حيث وجد المصاب "م ا ع" مقيم بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة الذى صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السريع وكان المصاب فاقدا للوعى وبه العديد من الإصابات.









و نقل المصاب إلى سيارة الإسعاف وعثر بحوزته على شنطة بها مبلغ مالى يقدر ب 392000 جنيه مصرى ومتعلقات أخرى





وقام المسعف بكير فودة والسائق محمد عبدالمجيد بنقل المصاب إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا وقاما بالاتصال بأسرة المصاب حيث حضر شقيقه إلى قسم ثانى طنطا وتسلم الأمانات الخاصة بالمصاب والمبلغ المالى.







