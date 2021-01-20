رئيس جامعة الأزهر : لا ندخر جهدا في تلبية رغبات أعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة لا تدخر جهدا في تلبية رغبات أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن جهد النادي في المطالبة بحقوق الأساتذة يعكس العمل على مصلحة الجميع في رفعة الجامعة.





وأوضح خلال زيارته للنادي أن الجامعة تقدر أحكام القانون في تنفيذ الأمور الخاصة بحقوق الأساتذة المالية و تنفذها فور صدورها، مشيرا إلى أن أحكام القانون فردية ويصعب تطبيقها على الجميع ولهذا يتم تنفيذها لمن يصدر له حكم بالأحقية.





ومن جانبه أعرب الدكتور جمال عبدالحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر عن تقديره لجهود رئيس الجامعة في تحقيق مطالب النادي واستجابته لها معربا عن شكره له وللدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات لسرعة استجابتهما في توفير مستشفيات إضافية لاستقبال الأساتذة من مرضى فيروس كورونا.



