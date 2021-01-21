برلماني: الدولة حريصة على إنجاز قدر كبير من تطوير البحيرات السمكية





أشاد النائب ابراهيم خليفة، عضو مجلس النواب، بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، قائلًا" الدولة تسعى للحفاظ على ثرواتها القومية والفترة القادمة نشهد انتعاشه في الثروة السمكية".





وأفاد "خليفة"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تسعى لانجاز قدر كبير من التطوير في البحيرات السمكية بمختلف أماكنها، مشيرًا إلى أننا نمتلك 9 بحيرات على رأسهم بحيرة ناصر التي تعد من أكبر البحيرات السمكية.





وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استطاعت بجهودها المبذولة القرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، منوهًا إلى أن إنتاج الأسماك وصل إلي 2 مليون طن سنويا.





وتابع:" الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 واقتراب هذا الموعد يزيد من حرص الدولة على تطوير كافة المجالات والقطاعات المختلفة".





يذكر أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات.





حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقًا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.



