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أخبار العالم

دولة عربية تصادر أملاكًا لأقارب أمير قطر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:40 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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محمود نوفل
كشف  القرار الصادر عن وزير الأشغال البحريني عصام خلف، والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه تم مصادرة عدد من العقارات المملوكة لاقارب أمير قطر تميم بن حمد. 

وأشار القرار الذي حصل صدي البلد علي نسخة منه الي ان العقارات الكائنة في منطقتي الديه وجدحفص ملك "محمد وسارة والدانة أبناء خالد بن ناصر عبدالله المسند" شقيق موزة بنت ناصر المسند والدة أمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني، وزوجة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وبين موقع مرآة البحرين قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالاستيلاء على 130 عقارًا يملكهم أبناء شقيق والدة أمير قطر؛ بناءً على طلب من وزارة الداخلية. 

وذكر القرار قائلا  أن : الاستيلاء جاء من أجل توسعة منشآت حكومية حسب طلب وزارة الداخلية ، داعيا الملّاك إلى مراجعة إدارة الاستملاك والتعويض للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

وتجدر الإشارة الي ان البلدين " قطر والبحرين" تشهدان توتر العلاقات بينهما، والتي لم تشهد تحسنًا على الرغم من الإعلان عن إنهاء مقاطعة قطر في اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي في منطقة العلا بالسعودية قبل حوالي أسبوعين.
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