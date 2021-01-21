طفلة تعمل على توك توك لتوفير مصدر رزق لأسرتها.. ومحافظ الشرقية يتدخل

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك طفلة تدعى نورا، تعمل على توك توك لإنقاذ اسرتها وتعمل على التوك توك من أجل توفير مصدر رزق لها ولأسرتها.





وأضاف رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الطفلة نورا تبلغ من العمر 11 عاما وأصغر اخواتها البنات، ونورا ترغب في استكمال الدراسة وقررت العمل من أجل جلب مصاريف الدراسة وتوفير مصدر رزق لأسرتها ".





وتابع رامي رضوان: "بستغرب من أي أب وأم ينجبون أبناء بكثرة ولا يستطيعون توفير تربية سليمة ومعيشة جيدة لهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة، وانا شايف كفاية طفلين ولكن يتم تربيتهم بشكل سليم وتوفير تعليم جيد لهم".





ومن جانبه علق ممدوح غراب محافظ الشرقية، قائلا:" يتم دراسة حالة الطفلة نورا وسيتم مساعدتها واتخاذ اللازم معها لتلبية طلباتها هي وأسرتها".





وتابع ممدوح غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نقوم بإرسال فريق من وزارة التضامن لدراسة الحالة والتعرف على كافة متطلباتها".



