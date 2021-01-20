ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحب كله | أحمد عادل عبد المنعم رفقه حسام غالي وعماد متعب.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
يارا عمرو

نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي نادي مصر المقاصة، صورة قديمة تجمعه مع كل من حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، وعماد متعب نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق.

 

وعلق أحمد عادل عبد المنعم علي الصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كاتبًا: "الحب كله".

 

وتفاعل معه عدد من متابعيه معلقين علي الصورة ، ما بين: "ايام مش هتتعوض – اخواتي – عظمة – الاهلاوية المحترمين".

 

وكان أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى  الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أعلن مغادرة الفريق الفيومي، وتوصله لاتفاق للرحيل وإنهاء علاقته بالنادي.

 

وقال "عبد المنعم" في تصريحاته لقناة النهار: "سأرحل عن المقاصة بعد تجربة سيئة عشتها خلال الموسم الأخير تحديدًا، وجدت معاملة سيئة وغير مبررة من المدير المالي للمقاصة ووجدت اختلافًا عما تم إدراجه في العقد".

 

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مونديال اليد.. مصر تهزم الاتحاد الروسي 28-23

ضاحي خلفان عن خطاب بايدن: يشير إلى مخاوف من انقسامات مستقبلية

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة محمد الشناوى لمباراة واحدة

أول قرار لـ بايدن بعد أدائه اليمين رئيسًا للولايات المتحدة

اكتشاف رسالة خفية قبل دخول بايدن البيت الأبيض

قرار سعودي عاجل بشأن الجرعة الأولى من لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل

هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم