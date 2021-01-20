أستاذ اقتصاد دولي: بايدن سياسي مخضرم وأمامه عدد من التحديات ..فيديو

قالت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو في معاملاته أنه رجل سياسي مخضرم، مؤكدة أن التركة التي ورثها كبيرة، وتحمل العديد من التحديات.





وأضافت "فاخر"، خلال تصريحات ببرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي"، أن تلك التحديات كانت على رأسها الاقتصادية، وانتشار وباء فيروس كورونا.





وتابعت أ ستاذ الاقتصاد الدولي، أن حديث بايدن بعث برسالة بأنه سيكون هناك تعاون على المستوى الدولي، مؤكدة أنه يسعى لإعادة التعاون مع المجتمع الدولي مع العديد من الدول.





وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين"، مؤكدا "قدمت في فترة صعبة من قساوة فيروس كورونا؛ لذا لا بد من مواجهة الجائحة كأمة واحدة".

وأضاف "بايدن"، خلال خطابه الذي ألقاه بحفل تنصيبه، أنني أتعهد بحماية الدستور الامريكي مقدما الوعد بأنه سنتخطى هذا معا وكل زملائي الذين خدمت معهم بمجلس الشيوخ.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الولايات المتحدة تم اختبارها وخضعت للتحدى وسنعود الى العالم مرة أخرى أقوياء، مؤكدا أنه علينا أن ننحى السياسة جانبا ونواجه فيروس كورونا.



