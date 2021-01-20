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طارق فهمي: عودة بايدن لمنظمة الصحة العالمية رسالة لقيادة العالم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:55 م
جو بايدن
جو بايدن
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ندى عبد العزيز
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والاتفاق النووى مع الجانب الإيراني والنظر إلى اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية لن تكون على رأس أولويات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" .

وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية " Ten”  أن بايدن يعمل على أولويات ، الأولوية الأولى تتمثل فى إحداث التوافق فى المجتمع الأمريكي موضحًا أنه من الممكن أن يقضى الولاية الأولى من حكمه فى محاولة لم الشمل الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وتابع  أستاذ العلوم السياسية أن الأولوية ليست للأقاليم والشرق الاوسط كما نتمنى ونطمح، وإنما ستكون القضية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا.

وأكد فهمى أن  عودة بايدن إلى منظمة الصحة العالمية تعد رسالة بأنه سيتحالف مع الأطراف الدولية فى قيادة العالم، بعد أن خرج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من المنظمة التى كانت نقطة خلاف بينه وبين دولة الصين.
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