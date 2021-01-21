أهالي السعدة البحرية فى الفيوم يستغيثون بالمسئولين لتهالك طريق مدخل القرية.. صور

اشتكى أهالي قريه السعدة البحرية التابعة لمركز ومدينة إطسا محافظة الفيوم ، من تهالك الطرق حيث يعيش الأهالي في معاناة لعدم إدراج المسئولين القرية في خطط الرصف.





ويقول الأهالى فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أنهيار في الطريق والمدخل المؤدي للقرية مما قد يتسبب في أنقلاب تكاتك و ودرجات بخارية قد تؤدي بحياة المارة إلى الموت ، وتسائل الأهالى إلى متى سنظل هكذا حتى أبسط حقوقنا في المعيشة لم نتحصل عليها .





وأضاف الأهالى : الطريق يؤرقنا كثيرًا خاصة أن بالقرية كبار سن ومرضى لايستطيعون السير على هذا الطريق المتهالك ويسبب في ضيق الطريق ويسبب في عمليه الحوادث ، وعلي الرغم من معاناة الأهالي إلي أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبًا برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسؤلين ولم يتم الاستجابة حتى الآن .





وأشاروا : طالبنا مرارًا وتكرارًا برصف وسفلتت الطريق وكل فترة نأخذ جرعة مسُكن من المسئولين بإنه تم أدراجه في خطط الرصف ولا حياة لمن تنادي .





و نناشد كل المسئولين أن ينظروا إلينا نظرة رأفة وأهتمام لحل المشكلة ورصف الطريق نحن أهالي السعدة البحرية والسايح وحفيظة والصعايدة والعزابوة نموت أحياء .





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