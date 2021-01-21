نادر نور الدين لـ «صدى البلد»: لدينا عجز مائي.. وسد النهضة كلفنا الكثير.. وزارة الري تنفذ خطة لتطوير المنظومة كاملة لتوفير كل نقطة ماء (حوار)

يحمل من الخبرات عن الأراضي المصرية والمياه، ما يجعلك لا تمل من الحديث معه، بل تنهل من علمه لتزداد معرفة بكل نقطة مياه ومشروع يحدث في مصر، إنه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والذي كان لنا معه هذا الحوار عن مصير قضية سد النهضة بعد تولى جمهورية الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقي ومشروعات الري الحديث والري الذكي وأهمية تبطين الترع وإلى نص الحوار،،،،





فى البداية كيف استعدت مصر بعد ملء سد النهضة الإثيوبي ؟

مصر بلد شح مائى ونأخذ الكثير من الاحتياطات تحسبا لتداعيات سد النهضة الإثيوبي ، فقد دفعنا لاتخاذ عدة إجراءات كلفتنا الكثير فى وقت قصير و كنا نستطيع عمل ذلك فى وقت أطول.





ما أهم الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من تداعيات سد النهضة؟

مصر قامت بتطوير كل منظومة الري إجباريا سواء التوسع في تحلية مياه البحر، أو تبطين الترع كاملة وتطوير الري داخل الحقول للرى الذكى والرى الحديث لتقليل الفاقد وتعويض الأجزاء التى يمكن أن تنقص من المياه بسبب السد الإثيوبى.





هل ننتظر من الكونغو بعد رئاستها للاتحاد الأفريقى ما لم تفعله دولة جنوب أفريقيا؟

بعد توقف جولة المباحثات التى تمت فى الأسبوع الأول من يناير يجب أن ننتظر أن تتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الإتحاد الأفريقى فى أول فبراير لنعرف.. هل ستظل قضية سد النهضة مع الاتحاد الأفريقى أم ستتحركان مصر والسودان وتنقل القضية لعرضها على مجلس الأمن ؟خاصة بعد ثبوت فشل الاتحاد الأفريقى على مدار عام منذ فبراير الماضى فى الوصول لتسوية أو تقريب وجهات النظر بين المتفاوضين الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا.





هل كانت جنوب أفريقيا منحازة لإثيوبيا؟

جمهورية الكونغو سيكون لها وجهة نظر مختلفة لأن الاتحاد الأفريقى كان شديد الانحياز لإثيوبيا وتولى الملف بسبب طلب أثيوبيا، وزيارة أبى أحمد إلى جنوب أفريقيا لقطع الطريق على مصر ومساندة الجانب الإثيوبي ضد مصر والسودان وتجميد المفاوضات وعدم طرح أي حلول.





لماذا ترى أن الكونغو سيكون لها وجهة نظر مختلفة؟

الكونغو إحدى دول منابع النيل وبالتالى هي على دراية كاملة بمشاكل نهر النيل وسد إثيوبيا وعلى دراية بمعاناة مصر من نقص المياه لذلك ستكون أكثر عدالة من جنوب إفريقيا، وذلك سيساعدها لتقديم مقترحات لتقريب وجهات النظر والوساطة، إلا إذا رأت مصر والسودان أن عودة الملف إلى مجلس الأمن مرة أخرى بعد فشل جنوب أفريقيا في الوساطة بين إثيوبيا ومصر والسودان هو الأفضل.





ما تفسير انسحاب السودان من المفاوضات الفاشلة مع إثيوبيا حول سد النهضة؟

الفترة الأخيرة وضع السودان ممتاز لأنها بدأت تضع النقاط على الحروف وأعلنت عدم استعدادها الاستمرار فى مفاوضات عبثية استمرت عشر سنوات ،وأن اثيوبيا تستنزف الوقت وطلبت دور للمراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأن يكون دورهم المشاركة فى المفاوضات ووضع مقترحات للحلول وخطط للتقارب وهو موقف جديد للسودان.





هل للصراعات على الحدود بين السودان وإثيوبيا دور فى موقف السودان الحالى؟

الصراعات على الحدود و التعدى الإثيوبي على الأراضي السودانية جعلت السودان تفهم النظرة التوسعية لإثيوبيا ،وأنها تريد أن تأخذ ولا تعطى واستطاعت فهم وجهة نظر مصر وتحذيراتها من الوقوع في براثن الأكاذيب الإثيوبية بأن السد مفيد للسودان فى حين أنها لا تريد طمأنة مصر ولا السودان على حصتهم من المياه.





يتجه العالم كله للرى الحديث ومصر كذلك ما فوائده؟

العالم بدأ يتحول للري الحديث والاستغناء عن الرى بالغمر الذى يهدر المياه والاتجاه للرى المحوري بالبيبوت أو بالتنقيط لأن الري الحديث يرفع كفاءة الري إلى 90% ، وبالتالى يقلل الفاقد في المياه إلى 10%بدلا من الري بالغمر الذى به الفاقد يصل يكون 50% .





وتابع فى الرى بالغمر نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى فى الزراعة لنقلل الفاقد ونجعله 25% ، وتطوير الرى للرى المحورى يجعل الفاقد 10%فقط .





كيف يتم الرى الذكى وهل يمكن التوسع فى استخدامه؟

الرى الذكى يعتمد على متابعة الرطوبة فى التربة ورى النباتات بدلا من رى الأرض كلها ويتم متابعة النبات وقبل أن تحدث معاناة للنبات من نقص المياه نفتح الرى للنبات مما يجعل المحصول فى أفضل صورة ، ووزارة الموارد المائية والرى تقوم باستخدام التقنيات الحديثة مثل مقاييس الرطوبة التى ترسل رسالة للمزارع على هاتفه بحاجة الأرض للرى وترسل رسالة أخرى باكتفاء النبات من المياه حتى يستطيع المزارع أن يروى المحصول بشكل صحيح مما يحسن من إنتاجية الأرض ويوفر المياه.





كيف تواجه مصر العجز المائى وما هى الحلول؟

لدينا عجز مائى كبير فنعيد استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى نتيجة لهذا العجز ونعالجه بتدبير موارد جديدة ونقوم بترشيد الاستهلاك فى الأماكن العامة سواء جامعات، مدارس، مساجد سواء باستخدام القطع التى يتم تركيبها على الصنبور لتقليل الماء أو الأجهزة الالكتروستاتيك التى تعمل على حرارة اليد بحيث نضع اليد فتفتح المياه وتغلق حين نرفع اليد.





تبطين الترع من المشروعات القومية العملاقة التى تبنتها الدولة ما أهميته؟

تبطين الترع يجرى من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدران الترع والقاع، بدلا من الطمي الموجود حاليًا لأنه يمتلأ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه من الترع، والترع طينية يحدث لها فقد فى المياه بطريقتين الأولى بالتبخر والأخرى بالتسريب الجانبى.





وفى النهاية أكد أن الوزارة تضع خطة علمية محسوبة لتطوير منظومة الرى لأن شبكة نقل المياه فى العام تفقد 19 مليارا كل عام فإذا استطعنا توفير نصفهم سنستطيع توفير مياه تكفى رى 2مليون فدان، والرى داخل الحقول يهدر20% فقط لأننا نعيد استخدام مياه المصارف فبالتالي نرفع كفاءة الري ولا نهدر المياه.



