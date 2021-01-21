وزير التعليم: مناهج النظام الجديد "مش مستوردة"

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مركز تطوير المناهج أصبح حاليا شيء تفخر به كل مصر.
وقال وزير التربية والتعليم ، لم يتم استيراد المناهج الجديدة الخاصة بنظام التعليم الجديد من الخارج ، و إنما تم توطين خبرات المؤسسات الأجنبية ذات الخبرة فى هذا الصدد، وأصبح مركز تطوير المناهج قادرا على إنتاج مناهج بالجودة العالية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات فى العالم.
وأضاف، أنه منذ عام ٢٠١٤ شهدت مصر تغيرات عميقة في نظام التعليم.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن تصنيف مصر ارتفع 23 درجة في تصنيف المعرفة وأصبحنا 80 من 130 دولة وهناك حاجات بتحصل وعمل وجهد أدى إلي ذلك.