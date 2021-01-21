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تعليم

وزير التعليم: مناهج النظام الجديد "مش مستوردة"

الخميس 21/يناير/2021 - 08:31 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مركز تطوير المناهج أصبح حاليا شيء تفخر به كل مصر.

وقال وزير التربية والتعليم ،  لم يتم استيراد المناهج الجديدة الخاصة بنظام التعليم الجديد من الخارج ، و إنما تم توطين خبرات المؤسسات الأجنبية ذات الخبرة فى هذا الصدد، وأصبح مركز تطوير المناهج قادرا على إنتاج مناهج بالجودة العالية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات فى العالم.

وأضاف، أنه منذ عام ٢٠١٤ شهدت مصر تغيرات عميقة في نظام التعليم.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن تصنيف مصر ارتفع 23 درجة في تصنيف المعرفة وأصبحنا 80 من 130 دولة وهناك حاجات بتحصل وعمل وجهد أدى إلي ذلك.

وأشار شوقى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أن هناك غرفة عمليات 24 ساعة للرد علي كافة الاستفسارات من خلال نظام الواتس، مؤكدا أن القنوات التعليمية أصبحت علي اليوتيوب ومتاح للجميع و24 ساعة.
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