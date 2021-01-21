وزير التعليم: مناهج النظام الجديد "مش مستوردة"

أن مركز تطوير المناهج أصبح حاليا شيء تفخر به كل مصر.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مركز تطوير المناهج أصبح حاليا شيء تفخر به كل مصر.

وأصبح مركز تطوير المناهج قادرا على إنتاج مناهج بالجودة العالية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات فى العالم.

وقال وزير التربية والتعليم ، لم يتم استيراد المناهج الجديدة الخاصة بنظام التعليم الجديد من الخارج ، و إنما تم توطين خبرات المؤسسات الأجنبية ذات الخبرة فى هذا الصدد، وأصبح مركز تطوير المناهج قادرا على إنتاج مناهج بالجودة العالية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات فى العالم.

وأضاف، أنه منذ عام ٢٠١٤ شهدت مصر تغيرات عميقة في نظام التعليم.





و أكد الدكتور طارق شوقي أن تصنيف مصر ارتفع 23 درجة في تصنيف المعرفة وأصبحنا 80 من 130 دولة وهناك حاجات بتحصل وعمل وجهد أدى إلي ذلك.





وأشار شوقى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أن هناك غرفة عمليات 24 ساعة للرد علي كافة الاستفسارات من خلال نظام الواتس، مؤكدا أن القنوات التعليمية أصبحت علي اليوتيوب ومتاح للجميع و24 ساعة.