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كيف يمكن تجنب الإصابة بأزمة قلبية؟.. جمال شعبان يجيب

الخميس 21/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يتعرض الكثير من  الأشخاص إلي الإصابة بـ إزمة قلبية  نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة و العادات الغذائية أيضا التي لا يعرفها العديد من الأشخاض و تهدد حياتهم و صحتهم بالخطر.

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح التي تساعد في تجنب الإصابة بـ أزمة قلبية و التي يجب تطبيقها و الألتزام بها، و كان أبرزها:

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- إنقاص الوزن 
- التقليل من السكر
- التقليل من الملح
- التقليل من الدقيق الأبيض
التقليل من الأرز الأبيض
- الامتناع عن التدخين
- عدم مجالسة المدخنين
- التقليل من المسكنات
- المشي يوميا ٤٥ دقيقة مشي الهرولة
- الاكتشاف المبكر للضغط والسكري والكولسترول وضبطهم
- التحلي بالسكينة والرضا والتسامح وهدوء الأعصاب
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