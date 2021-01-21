ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استلام موقع أرض السيرك بشارع 109 برأس البر ونقل الحيوانات المفترسة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:40 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التحقيق العاجل في إحدى الشكاوى الواردة بشأن وجود حيوانات مفترسة بأرض السيرك بشارع ١٠٩ بمدينة رأس البر، وقيام المنتفعين بالسيرك بذبح الحيوانات لإطعام الحيوانات المفترسة هناك وبحث الموقف الخاص بذلك الموقع .

تم تشكيل لجنة من ديوان عام محافظة دمياط برئاسة محمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، قامت بالتوجه إلى موقع الشكوى بمرافقة فريق من مديرية الطب البيطرى و الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب..

وعقب الانتهاء من التحقيقات ومراجعة الإجراءات المُتخذة مسبقًا تبين للجنة أنه تم فسخ التعاقد مع المنتفع بالموقع  نظرًا لعدم سداده مستحقات الدولة، الا انه قام بالتعدي مرة أخرى على الأرض وغلق الممر المجاور واستغلاله كحظيرة للحيوانات المفترسة.

وبناء عليه.. تم تنفيذ الازالة حيال هذه الغرف التى كان يقوم المتعاقد السابق بإستخدام احداها كمجزر لذبح الحيوانات وتحرير محضر بقسم شرطة رأس البر ضده كما تم نقل الحيوانات المفترسة بمعرفته لفتح الممر المجاور للموقع.

اقرأأيضا:
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بايدن بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة محمد الشناوى لمباراة واحدة

احذفه فورا.. فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من واتس آب

أخبار الزمالك| إعارة كريم بامبو لـ البنك الاهلي.. وأزمة جديدة داخل فريق اليد

أول تعليق من بايدن على رسالة ترمب الغامضة في البيت الأبيض

شاهد عادل إمام من كواليس مسرحية بودي جارد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة