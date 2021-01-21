استلام موقع أرض السيرك بشارع 109 برأس البر ونقل الحيوانات المفترسة

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التحقيق العاجل في إحدى الشكاوى الواردة بشأن وجود حيوانات مفترسة بأرض السيرك بشارع ١٠٩ بمدينة رأس البر، وقيام المنتفعين بالسيرك بذبح الحيوانات لإطعام الحيوانات المفترسة هناك وبحث الموقف الخاص بذلك الموقع .





تم تشكيل لجنة من ديوان عام محافظة دمياط برئاسة محمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، قامت بالتوجه إلى موقع الشكوى بمرافقة فريق من مديرية الطب البيطرى و الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب..





وعقب الانتهاء من التحقيقات ومراجعة الإجراءات المُتخذة مسبقًا تبين للجنة أنه تم فسخ التعاقد مع المنتفع بالموقع نظرًا لعدم سداده مستحقات الدولة، الا انه قام بالتعدي مرة أخرى على الأرض وغلق الممر المجاور واستغلاله كحظيرة للحيوانات المفترسة.





وبناء عليه.. تم تنفيذ الازالة حيال هذه الغرف التى كان يقوم المتعاقد السابق بإستخدام احداها كمجزر لذبح الحيوانات وتحرير محضر بقسم شرطة رأس البر ضده كما تم نقل الحيوانات المفترسة بمعرفته لفتح الممر المجاور للموقع.





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