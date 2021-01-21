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اتحاد اليد: المنتخب الوطني استطاع محو هزيمة السويد وقدم مباراة رائعة اليوم أمام روسيا.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 03:14 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة اتحاد كرة اليد  أن المنتخب المصري لكرة اليد استطاع ان يعبر هزيمة السويد واستطعنا أن نمحيها من كل الاذهان مؤكدا أنه بعد مباراة السويد اصبنا بأحباط وشعرنا بالضيق.

وأضاف العدل خلال تصريحات له لبرنانمج من مصر عبر فضائية "سي بي سي" أن مجلس ادارة اتحاد كرة اليد والمدرب وطبيب المنتخب استطاعوا محو اثار تلك الهزيمة مما ساهم في تألق عدد من اللاعبين على رأسهم أحمد الأحمر والدرع. 

وتابع  عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اننا فزنا على روسيا وهو منتخب قوي يمتاز لاعبيه بأنهم أصحاب طول قامة وهي ميزة كبيرة لهم لكننا استطعنا أن نتفوق عليهم.

وأشار العدل إلى أن لاعبينا طانوا على ثقة كبيرة من أنفسهم بأنهم سيحققون نتيجة إيجابية اليوم ولكن دون ثقة "أزيد من اللازم" مؤكدا أن اللاعب أحمد الاحمر عاد ليصول ويجول وقدم مباره رائعة.
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