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أحمد صوان: بايدن يبدأ الرحلة الصعبة وكورونا والانقسامات في مقدمة الملفات الرئاسية

الخميس 21/يناير/2021 - 03:52 ص
احمد صوان
احمد صوان
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عادل نصار
قال أحمد صوان، عضو سابق باللجنة الاستشارية بالكونجرس، إن مهمة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن صعبة جدا، ودونالد ترامب تسبب في خراب كبير على مستوى السياسة العالمية، مضيفا أن ترامب تحدث بشعبوية الأمر الذي انتشر وسبب غياب.

وأضاف صوان، في حواره لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن سياسة أمريكا أصبحت عدائية والعزاء يؤدي لجروب ومشاكل كبيرة وما سببه ترامب يحتاج لسنوات لإصلاحه. 

وأكد عضو سابق باللجنة الاستشارية بالكونجرس، أن جو بايدن يبدأ الرحلة الصعبة وكورونا والانقسامات في مقدمة الملفات الرئاسية، متابعا أن دونالد ترامب كان يعمل على أضعاف الولايات المتحدة الأمريكية واصبح هناك كلمة للصين وروسيا ولم تصبح أمريكا القوة العظمة الوحيدة في العالم. 

وتابع احمد صوان، أن دور أمريكا سيتراجع ودول اخري ستذهب للأفضل ووضع مصر جيد وسط كل هذه الأمور، وبايدن ليس رئيس بالقوة الكافية لإصلاح كل هذه الأمور الصعبة.
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