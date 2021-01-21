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توك شو

لحظة فارقة لأمريكا.. طارق فهمي: بايدن يدخل البيت الأبيض بميراث كبير من النزاعات

الخميس 21/يناير/2021 - 02:39 ص
جو بايدن
جو بايدن
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عادل نصار
قال طارق فهمي استاذ العلوم السياسية، أن إدارة جو بايدن تمثل نقطة مفصلية في التاريخ الأمريكي، مضيفا أن جزء من الصراع انتهى ظاهريا وهناك صراعات أخرى.

وأضاف في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء امس الأربعاء، أن خطبة الوداع لدونالد ترامب أكد فيها انه قادم وبقوة الأمر الذي يعني أن هناك أمرا اخر، وعلامات استفهام في شكل العودة لترامب، متابعا أن ظهور السيدة نانسي مع بايدن رسالة مهمة جدا.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن أمريكا الان في حالة شرخ كبير تسبب فيه ترامب وحالة  الاستقرار ضبابية، لافتا إلى أن بايدن لن يستطيع أن يحكم بالإجراءات الاستثنائية، متابعا ان بايدن مختلف ولديه رؤية عن العالم وقضايا العالم يعرفها جيدا.

واكمل فهمي، أن لازلنا ننتظر المقبل، وبايدن يدخل البيت الأبيض بميراث كبير من النزاعات والاختلافات ونحن أمام لحظة فارقة تمر بها أمريكا.
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