لتجميل الميدان.. البدء في تطوير كورنيش دمياط وحديقة بنت الشاطئ.. صور

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميدان ومنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط .





وأوضحت " المحافظ" أنها قامت بزيارة موقع المشروع للوقوف على المعدلات التنفيذية لكافة الأعمال والذى يتضمن تنفيذ سور كورنيش النيل وقاعدة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن "بنت الشاطئ" وسارى العلم و المنطقة الترفيهية، كما اطلعت على النماذج الخاصة بالمقاعد و تصور نقطتى بداية ونهاية الموقع بما يحقق التناسب والتكامل بين كافة الأجزاء، وأيضًا سور أكشاك الكهرباء.





وأشادت" محافظ دمياط" بالأداء السريع والمستوى التنفيذى الدقيق العالى الجودة والذى يليق بهذه المنطقة الحيوية التى تتوسط المدينة، مؤكدة انها ستصبح متنزه ترفيهى جديد للمواطنين و إضافة جديدة لمشروعات التنسيق الحضارى التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.





وفى سياق متصل، اطلعت "محافظ دمياط" على المقترح الخاص بتطوير ميدان الساعة والشوارع المحيطة وذلك لتنفيذ مشروع حضارى شامل، إذ تم مناقشة بنود الدراسة التى تم اجراؤها بعد رصد الوضع الحالى للمنطقة ومراعاة عوامل الهوية البصرية لتحقيق التكامل مع جميع أجزاء المنطقة، حيث وجهت "المحافظ" بسرعة إعداد المقايسات الخاصة بذلك، للبدء فى التنفيذ





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