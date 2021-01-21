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توك شو

استخدمي قطنة.. كيف تحمي أسنان طفلك من التسوس؟

الخميس 21/يناير/2021 - 02:33 ص
الاعلامية هدير سمير
الاعلامية هدير سمير
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عادل نصار
جاوبت الدكتورة ايمان السباعي أخصائي جراحة الفم والأسنان، على سؤال" كيف تحمي أسنان طفلك من التسوس؟. 

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك طرق مهمة ومختلفة لحماية الأطفال في سن صغير من تسوس الأسنان، مضيفة :"نجيب قطنة صغيرة ونمسح بها فضلات الطعام من فم الطفل والفك والأسنان أيضا بعد كل رضعة ووجبه". 

وتابعت أن أفضل وقت لعمل تقويم الأسنان بداية من سن 6 سنوات، ومن الأفضل أن يتم عرض الطفل على الطبيب والذي سيحدد الوقت المناسب للتقويم، مشيرة إلى أنه يحب عمل متابعة طبية مع طبيب أسنان متخصص لمتابعة حالة الطفل بعد ذلك.
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