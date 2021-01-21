استخدمي قطنة.. كيف تحمي أسنان طفلك من التسوس؟

جاوبت الدكتورة ايمان السباعي أخصائي جراحة الفم والأسنان، على سؤال" كيف تحمي أسنان طفلك من التسوس؟.





وقالت خلال حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك طرق مهمة ومختلفة لحماية الأطفال في سن صغير من تسوس الأسنان، مضيفة :"نجيب قطنة صغيرة ونمسح بها فضلات الطعام من فم الطفل والفك والأسنان أيضا بعد كل رضعة ووجبه".



