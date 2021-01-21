رضيعة الدقهلية.. تعرف على سبب تجريدها من ملابسها ومحاولة حرقها من والدها

علقت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائية علم النفس والإرشاد الأسرى، على وقائع اعتداء الآباء على الأبناء المتكررة خلال الفترة الأخيرة والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا.





وقالت عبد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، انه الأسرة التي تضرب أبنائها حتى الموت يعد خلالا في المجتمع، مضيفا لان الأب لا يعرف ما هي التربية وليس لديه جزء ديتي وثقافي.





وأضاف الدكتورة، أن الاب الذي يعتدي بالضرب على أبنائه تربي على هذا الأمر، والمجرم لن يركز في الجريمة لالم المجني عليه وبكاء الطفل، متابعة أن الجريمة لا تفيد والأطفال الذين تعرضوا للاعتداء سيحدث لهم اضطراب نفسي.





وتابعت دكتورة علم النفس والإرشاد الأسرى، أن هذا الاب المعتدي والذي قتل ابنه بسبب مرضة لكهرباء زيادة في المخ قضى على الأسرة تماما، مستدركة ان هناك سبل مختلفة وطرق كثيرة لحل المشاكل داخل الأسرة ومع الأبناء، و هذه الحوادث مستمره طول ما احنا بعاد عن الدين والقيم.



