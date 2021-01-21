ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل من بايدن بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك

الخميس 21/يناير/2021 - 01:20 ص
بايدن أثناء اليمين
بايدن أثناء اليمين الدستورية
Advertisements
قسم الخارجي
وقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا وقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وذلك عقب استمرار البناء طوال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. 

فيما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا لإلزام موظفي الإدارات الفيدرالية بارتداء الكمامات، وذلك تنفيذًا لتعهده بمكافحة فيروس كورونا. 

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقب أداء اليمين.. جو بايدن يمحو جدار ترامب

ترامب يحذر: الحرية بأمريكا في خطر أكثر من أي وقت مضى

ترامب يقرر العفو عن مستشاره السابق ستيف بانون

كامالا هاريس تترأس الكونجرس لأول مرة.. والديمقراطيون يسيطرون على المجلس

مجلس الشيوخ يصوت على انتخاب تشاك شومر زعيما للأغلبية الديمقراطية

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يلزم المسئولين بارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

فتاة تعرض طفلتها الرضيعة للبيع على الفيس بوك

أزمة جديدة تضرب كرة اليد بنادي الزمالك.. خاص

بنتي اتجوزت وعندها 17 سنة| جد طفلة الدقهلية يكشف تفاصيل تجريدها من ملابسها

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

حكم الزواج دون إشهار .. الإفتاء تحدد شروط الزواج الخمسة

6 موافقات حكومية مهمة في اجتماع حكومة مدبولي.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة

لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل