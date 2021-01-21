ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء

تحتفل اليوم 21 يناير الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 33، وتجذب ياسمين الأنظار حول أناقتها و إطلالاتها الراقية بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.





تتمتع الفنانة ياسمين صبري بذوق أنيق و مميز في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا، فهي تحرص على إقتناء القطع التي تبرز شاقتها و قوامها المثالي.





اقرأ إيضا..





تخطف ياسمين صبري عند ظهور على السجادة الحمراء بالفساتين الملفتة والجذابة، حيث تعتمد على الفساتين والتصميمات التي تحمل توقيع دور الأزياء و المصممين العالميين.





تتسم فساتين ياسمين صبري بأنها يسيطر على أغلبها الأقمشة اللامعة و المطرزة التي تزيد من جاذبيتها و أناقتها، بالإضافة إلي ذلك تحرص في بعض الأحيان على التنوع و التجديد و عدم السير على وتنيرة واحدة في عالم الموض.





تقوم ياسمين صبري بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات الفخامة و الثمينة، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الحقائب و الأحذية التي تمنحها إطلالة متكاملة و لوك مميز.





إليكم الصور..



