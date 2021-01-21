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مرأة

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء

الخميس 21/يناير/2021 - 02:30 ص
فساتين ياسمين صبري
فساتين ياسمين صبري
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم 21 يناير الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 33، وتجذب ياسمين الأنظار حول أناقتها و إطلالاتها الراقية بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

تتمتع الفنانة ياسمين صبري بذوق أنيق و مميز في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة  أيضا، فهي تحرص على إقتناء القطع التي تبرز شاقتها و قوامها المثالي.

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تخطف ياسمين صبري عند ظهور على السجادة الحمراء بالفساتين الملفتة والجذابة، حيث تعتمد  على الفساتين والتصميمات التي تحمل توقيع دور الأزياء و المصممين العالميين.

تتسم فساتين ياسمين صبري بأنها يسيطر على أغلبها الأقمشة اللامعة و المطرزة التي تزيد من جاذبيتها و أناقتها، بالإضافة إلي ذلك تحرص في بعض الأحيان على التنوع و التجديد و عدم السير على وتنيرة واحدة في عالم الموض.

تقوم ياسمين صبري بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات الفخامة و الثمينة، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الحقائب و الأحذية التي تمنحها إطلالة متكاملة و لوك مميز.

إليكم الصور..

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء
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