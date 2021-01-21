مصلحة الضرائب: قمنا بعمل هندسة الإجراءات الضريبية بناء على المعايير الدولية.. فيديو

قالت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب، إنه خلال الـ 3 سنوات الماضية حدثت طفرة كبيرة في مصلحة الضرائب ، بعد دعم القيادة السياسية .





وأضافت رشا عبد العال خلال لقائها في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "قمنا بعمل هندسة الإجراءات الضريبية المصرية بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية الكبرى وبناء على المعايير الدولية مؤكدة أننا قمنا بعمل تبسيط للإجراءات الضريبية وقمنا بتوحيد جميع انواع الضرائب حتي يسهل التعامل معها وبالتوازي قمنا بعمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهو قانون 206".



