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مرأة

أبرزها تغيير المزاج.. 5 علامات على انخفاض السكر في الدم

الخميس 21/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أعراض عديدة يجب عدم إغفالها مؤشر لإصابتك بداء السكرى إليك بعض أعراض  انخفاض سكر الدم سيساعدك هذا في تحديد حالتك والحصول على العلاج عاجلًا يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
1. عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها: 
وفقا لدراسة ، يمكن أن يسبب نقص السكر  في الدم  عدم انتظام ضربات القلب.

2. التعب:
قد يؤدي تكرار انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل رئيسي إلى الإفراط في تناول الكافيين إلى الشعور بالإرهاق لدى البعض. يُعرف التعب أيضًا بأنه أحد الأعراض العرضية المرتبطة بظهور مضاعفات الأوعية الدموية والتغيرات الهرمونية بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم.

3. تغير المزاج:
تشير دراسة إلى أن نقص السكر في الدم الحاد يمكن أن يسبب تغيرات مزاجية لدى البالغين الأصحاء وغير المصابين بالسكري. يترافق تغير الحالة المزاجية بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا مع انخفاض في الطاقة والتهيج والتعب لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد استعادة مستويات الجلوكوز.

4. شحوب الجلد:
يلعب هرمون الكورتيزول دورًا مهمًا في إدارة انخفاض مستويات السكر في الدم. وفقا لدراسة ، يمكن أن يكون الجلد الشاحب علامة محتملة على نقص السكر في الدم بسبب قصور الغدة الكظرية. 

5. اضطرابات النوم:
نقص السكر في الدم والنوم متكاملان كثيرًا. حدثت حالات وفاة أثناء النوم لدى مرضى نقص السكر في الدم ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم انتظام ضربات القلب وعدم التوازن الهرموني. ومع ذلك ، يعاني بعض المرضى ، وخاصة الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول ، من اضطرابات النوم مثل النعاس أثناء النهار والأرق.
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