قبل ما تشتري.. اعرف الفرق بين السيارات الألماني والياباني

يقع دائما العميل تحت حيرة كبيرة قبل الشراء السيارة ولايعرف الفرق بين السيارات الالمانية واليابانية ، وفي هذا التقرير نقدم الفرق بين النوعين قبل أن تفكر في الشراء.



السيارات الألمانية تتمتع بتاريخ طويل في صناعة السيارات ، بسبب محركاتها التي اجتاحت العالم في الاربعينات حتى الأن ، بالإضافة إلى هياكل قوية ووسائل الفخامة ،ولكن أسعار تلك السيارات وقطع الغيار الخاصة بها مرتفعة الثمن ، ولكن إذا كنت ترغب في شراء سيارة المانية مستعملة ، فيجب عليك فحصها جيدا ، من خلال مركز منخصص في السيارات الألمانية.



أما السيارات اليابانية فهي تنافس بشكل كبير السيارات الألمانية ، وتتميز أغلب طرازاتها طرازاتها بمحركات تتخطى سعة اللترين، وتصل إلى 5 لترات وأكثر.



كما أثبت سيارات ليكزس وإنفنيتي نجاحا في الاسواق الخليجية ، وذلك تحديدا بين الباحثين عن السيارات الفخمة والرياضية ، مع أداء قوي ذات اعتمادية والعملية.



ولكن على العميل يجب أن لا يقارن بين السيارات اليابانية ، ذات الفئات الاقتصادية المتوسطة ، والسبب أن المقارنة هنا غير عادلة ، حيث أن الباحث عن سيارة اقتصادية في المقام الأول عليه طرق السوق اليابانية أو الكورية، أما إذا كان باحثا عن الرفاهية والأداء القوي فعليه طرق السوق الألمانية أو اليابانية الفخمة.



