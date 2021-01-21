ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قبل ما تشتري.. اعرف الفرق بين السيارات الألماني والياباني

الخميس 21/يناير/2021 - 01:08 ص
السيارات الألمانية
السيارات الألمانية
Advertisements
يقع دائما العميل تحت حيرة كبيرة قبل الشراء السيارة ولايعرف الفرق بين السيارات الالمانية واليابانية ، وفي هذا التقرير نقدم الفرق بين النوعين قبل أن تفكر في الشراء.

السيارات الألمانية تتمتع بتاريخ طويل في صناعة السيارات ، بسبب محركاتها التي اجتاحت العالم في الاربعينات حتى الأن ، بالإضافة إلى هياكل قوية ووسائل الفخامة ،ولكن أسعار تلك السيارات وقطع الغيار الخاصة بها مرتفعة الثمن ، ولكن إذا كنت ترغب في شراء سيارة المانية مستعملة ، فيجب عليك فحصها جيدا ، من خلال مركز منخصص في السيارات الألمانية.

أما السيارات اليابانية فهي تنافس بشكل كبير السيارات الألمانية ، وتتميز أغلب طرازاتها طرازاتها بمحركات تتخطى سعة اللترين، وتصل إلى 5 لترات وأكثر.

كما أثبت سيارات ليكزس وإنفنيتي نجاحا في الاسواق الخليجية ، وذلك تحديدا بين الباحثين عن السيارات الفخمة والرياضية ، مع أداء قوي ذات اعتمادية والعملية.

ولكن على العميل يجب أن لا يقارن بين السيارات اليابانية ، ذات الفئات الاقتصادية المتوسطة ، والسبب أن المقارنة هنا غير عادلة ، حيث أن الباحث عن سيارة اقتصادية في المقام الأول عليه طرق السوق اليابانية أو الكورية، أما إذا كان باحثا عن الرفاهية والأداء القوي فعليه طرق السوق الألمانية أو اليابانية الفخمة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات مستعملة للبيع في مصر.. صور

وكيل جيتور فى مصر لـ صدى البلد: 2020 كانت صعبة على سوق السيارات .. وموديلات جديدة في 2021.. صور

لكزس اليابانية تبني سيارة جديدة SUV للتضاريس الوعرة والصحراء

تويوتا تستدعي سيارات بعض موديلاتها في مصر.. تعرف على السبب

منها شيفروليه كروز .. سيارات مستعملة لا يستغنى عنها المصريون

ترشيحاتنا

هل يغني الاستحمام عن الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

وصفت نفسها بأنها حفيدة عبيد.. من هي أصغر شاعرة رئاسية لتنصيب بايدن؟

قاسم: أزمة بن شرقي «نرفزة ملعب» ولا يوجد استعجال في ملف تجديد ساسي

بعد تنصيب بايدن.. السفير الأمريكي في إسرائيل يغير تعريفه على تويتر

الهدية بامبرز.. صاحب حفل معرفة نوع الجنين: حزين من الهجوم

حفظ شكوى «وادي دجلة».. اتحاد الكرة يعلن القرارات الصادرة من اجتماع اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة

لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل