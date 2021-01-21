قبل ما تشتري.. اعرف الفرق بين السيارات الألماني والياباني

يقع دائما العميل تحت حيرة كبيرة قبل الشراء السيارة ولايعرف الفرق بين السيارات الالمانية واليابانية ، وفي هذا التقرير نقدم الفرق بين النوعين قبل أن تفكر في الشراء.
السيارات الألمانية تتمتع بتاريخ طويل في صناعة السيارات ، بسبب محركاتها التي اجتاحت العالم في الاربعينات حتى الأن ، بالإضافة إلى هياكل قوية ووسائل الفخامة ،ولكن أسعار تلك السيارات وقطع الغيار الخاصة بها مرتفعة الثمن ، ولكن إذا كنت ترغب في شراء سيارة المانية مستعملة ، فيجب عليك فحصها جيدا ، من خلال مركز منخصص في السيارات الألمانية.
أما السيارات اليابانية فهي تنافس بشكل كبير السيارات الألمانية ، وتتميز أغلب طرازاتها طرازاتها بمحركات تتخطى سعة اللترين، وتصل إلى 5 لترات وأكثر.
كما أثبت سيارات ليكزس وإنفنيتي نجاحا في الاسواق الخليجية ، وذلك تحديدا بين الباحثين عن السيارات الفخمة والرياضية ، مع أداء قوي ذات اعتمادية والعملية.
ولكن على العميل يجب أن لا يقارن بين السيارات اليابانية ، ذات الفئات الاقتصادية المتوسطة ، والسبب أن المقارنة هنا غير عادلة ، حيث أن الباحث عن سيارة اقتصادية في المقام الأول عليه طرق السوق اليابانية أو الكورية، أما إذا كان باحثا عن الرفاهية والأداء القوي فعليه طرق السوق الألمانية أو اليابانية الفخمة.
السيارات الألمانية تتمتع بتاريخ طويل في صناعة السيارات ، بسبب محركاتها التي اجتاحت العالم في الاربعينات حتى الأن ، بالإضافة إلى هياكل قوية ووسائل الفخامة ،ولكن أسعار تلك السيارات وقطع الغيار الخاصة بها مرتفعة الثمن ، ولكن إذا كنت ترغب في شراء سيارة المانية مستعملة ، فيجب عليك فحصها جيدا ، من خلال مركز منخصص في السيارات الألمانية.
أما السيارات اليابانية فهي تنافس بشكل كبير السيارات الألمانية ، وتتميز أغلب طرازاتها طرازاتها بمحركات تتخطى سعة اللترين، وتصل إلى 5 لترات وأكثر.
كما أثبت سيارات ليكزس وإنفنيتي نجاحا في الاسواق الخليجية ، وذلك تحديدا بين الباحثين عن السيارات الفخمة والرياضية ، مع أداء قوي ذات اعتمادية والعملية.
ولكن على العميل يجب أن لا يقارن بين السيارات اليابانية ، ذات الفئات الاقتصادية المتوسطة ، والسبب أن المقارنة هنا غير عادلة ، حيث أن الباحث عن سيارة اقتصادية في المقام الأول عليه طرق السوق اليابانية أو الكورية، أما إذا كان باحثا عن الرفاهية والأداء القوي فعليه طرق السوق الألمانية أو اليابانية الفخمة.