أخبار التوك شو.. أبو العينين يقدم التحية لـ فناني مصر ومثقفيها.. أحمد موسى يعتذر للجمهور على الهواء.. يصلي لضحايا كورونا.. بايدن: أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخصوص الفن، بعد أن أخطأ أحد النواب فى القوى الناعمة "الفن المصري".





ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفنانين والمثقفين المصريين لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوى الناعمة التى قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.