أخبار التوك شو.. أبو العينين يقدم التحية لـ فناني مصر ومثقفيها.. أحمد موسى يعتذر للجمهور على الهواء.. يصلي لضحايا كورونا.. بايدن: أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخصوص الفن، بعد أن أخطأ أحد النواب فى القوى الناعمة "الفن المصري".
ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفنانين والمثقفين المصريين لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوى الناعمة التى قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.
تقدم الإعلامي أحمد موسى لـ مشاهديه بالاعتذار على الهواء بعد أن قام أحد ضيوفه بـ سب الآخر، ووجه له شتائم على الهواء.
وقال أحمد موسى، : " انا بعتذر للجمهور عما حدث واستكمل حلقته".
ونشبت مشادة كلامية على الهواء بين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، و الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، أثناء الحديث عما يتم فى أمريكا و تنصيب الرئيس الأمريكى بايدن.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين"، مضيفا: "قدمت في فترة صعبة من قساوة فيروس كورونا؛ لذا لا بد من مواجهة الجائحة كأمة واحدة".
وأضاف بايدن خلال خطابه الذي ألقاه بحفل تنصيبه أنني أتعهد بحماية الدستور الامريكي مقدما الوعد بأنه سنتخطى هذا معا وكل زملائي الذين خدمت معهم بمجلس الشيوخ.
القى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أمام مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، عرض خلاله حجم الإنجازات والموقف التنفيذي لخطة الوزارة، إضافة إلى الخطط المستقبلية.
وتحدث "شوقي" عن نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدًا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادل.
قال وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة إننا قد تختلف مفاهيمنا السياسية أو الدينية وإنما يجمعنا في النهاية رابط واحد وهو حب الوطن ومصلحته".
وأعلن "جمعة" خلال مداخلة هاتفية مع محمد دسوقي رشدي لبرنامج «كلمة واحدة» إن الدولة مهتمة بقضية بناء الوعي وأكد أنه لا توجد مؤسسه واحده قادره على اكتمال فكرة بناء الوعي لكن نحتاج إلي الجانب التربوي والثقافي والإعلامي والديني .
قالت آمال بسيوني، والده طفلة الدقهلية، إنها تزوجت في الـ17 من عمرها، معقبة: دى الطريقة في بلدنا أن البنات تتجوز وهما صغيرين..بس مشكلتي دي هتعلمهم إن اللي بيعملوه ده غلط".
وأوضحت "بسيوني" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "والد الطفلة يحاول تجريدي من كافة حقوقي وممتلكاتي"، مشيرة إلى أنه كان يتهمها باتهامات مختلفة، ومن ثم يعود ويترجاها للصلح مرة أخرى.
أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجل منذ قليل أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد أعرب عن أمله أن يعمل بايدن لمجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة الإنسان.
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
علّق مجدي أبو المجد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، على فوز منتخب مصر على منتخب الاتحاد الروسي في مونديال اليد اليوم.
وقال مجدي أبو المجد في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، إنه كان لدينا مشكلة في فترة الاعداد الدولي وخضنا مباراتين فقط في مباريات الاعداد الدولي.
الرحمة مطلوبة| ريهام سعيد تعلق على صور تورتة نادي الجزيرة..شاهد
قام الرئيس الأمريكى جو بايدن بلقطة رومانسية أمام البيت الأبيض، حيث قام باحتضان زوجته السيدة الأولى لـ أمريكا قبل دخول البيت.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن عائلة الرئيس الأمريكى جو بايدن تسير خلفه أثناء ذهابه لـ البيت الأبيض، بعد تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
علقت الإعلامية ريهام سعيد على صور التورتة الجنسية في نادي الجزيرة، قائلة:" هناك فرق بين الخطأ والخطيئة وفي النهاية ربنا بيحاسب الجميع على الخطأ".
وقالت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" ما حدث أمر غير مقبول وخطأ كبير".